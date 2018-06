Crédito concedido por duplicatas atinge R$ 700 bi em 12 meses até abril

O volume de crédito concedido por meio de duplicatas segue registrando crescimento neste ano, sendo uma opção aos empréstimos convencionais junto aos bancos. Em 12 meses até abril, o total de crédito com base em duplicatas chegou a R$ 700 bilhões, um aumento de 27,5% se comparado ao mesmo período de 2017. O levantamento é da CRDC (Central de Registro de Direitos Creditórios) com base nas operações no Sistema Financeiro Nacional e dos segmentos de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e de Fomento Mercantil.

De lado. Embora o resultado acumulado seja positivo, em abril, isoladamente, esse mercado parece ter perdido tração. O total dessas operações somou R$ 61 bilhões naquele mês, praticamente estável na comparação a março (R$ 62 bilhões). No Brasil, mais de 1 milhão de negócios geram recebíveis todos os dias.