Crédito digital atinge R$ 40 mi em empréstimos para empresas paulistas

O Crédito Digital, plataforma da Desenvolve SP que aprova financiamentos para capital de giro em até 48h, atingiu a marca de R$ 40 milhões em empréstimos para 400 empresas paulistas. Basicamente, os recursos tomados têm sido utilizado para reposição de estoques e pagamento de fornecedores.

Seguro. O sistema de contratação do crédito utiliza a certificação digital E-CNPJ para autenticar o pedido e integrar a consulta a diversos bancos de dados, o que agiliza a operação e dá segurança. O sucesso até agora já faz o Desenvolve SP, instituição do Governo do Estado de São Paulo, pensar em expandir o projeto.

