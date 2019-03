Crédito para empresas controladas por mulheres sobe 46% no Itaú

No mercado de crédito corporativo, um segmento em particular tem mostrado força: o de empresas controladas por mulheres. No Itaú Unibanco, o volume de operações de financiamento para empresas de propriedade de mulheres foi de R$ 3,1 bilhões no quarto trimestre de 2018, montante 46% maior que o do mesmo período do ano anterior. E não se tratou de avanço pontual. O aumento foi consistente em toda a segmentação de pequenas e médias empresas.

No mundo. O financiamento para empresas com forte presença feminina tem sido visto também globalmente. Até 2030, a IFC, braço de participações e investimentos do Banco Mundial, quer ampliar para US$ 2,6 bilhões os recursos repassados em todo o mundo às instituições financeiras para elas concederem empréstimos para empresas que sejam controladas em pelo menos 51% por mulheres. Em 2018, o volume de recursos para esse programa foi de cerca de US$ 1 bilhão.