Crédito por duplicata cai no gosto das empresas

Após ganhar destaque na crise econômica recente, quando os bancos ficaram mais seletivos, obrigando as empresas a procurarem alternativas para se financiar, o crédito por duplicata segue em expansão. As concessões cresceram 14,6% em 12 meses até março deste ano, segundo a Central de Registro CRDC. Ante março do ano passado, a alta foi de 8,6%. Apesar do desempenho, a CRDC se mostra cética quanto à atividade econômica, que tende a limitar o crescimento da modalidade em 2019.

