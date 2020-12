Crédito tem 2020 o segundo pior momento em 10 anos

Um novo estudo da Serasa Experian, chamado Semáforo do Crédito, e desenvolvido em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-IBRE), identificou que o crédito viveu em 2020 seu segundo pior momento dos últimos 10 anos. O Semáforo do Crédito avalia a situação do ambiente de crédito ao consumidor no Brasil, considerando um conjunto amplo de variáveis econômicas como volume de crédito, confiança, condições de crédito e renda.

Queda e alta. O menor nível atingido pelo índice neste ano foi em maio (39,5 pontos), bastante similar a outubro de 2015, quando foi registrado o pior nível no intervalo considerado (36,9 pontos). Em novembro, o levantamento registrou 86,5 pontos, uma boa recuperação frente ao pior patamar do ano, mas ainda dentro de uma faixa considerada como de “estado de atenção”, já que somente acima de 110 pontos é que se considera que o cenário esteja favorável ao crédito.

Contato: colunabroadcast@estadao.com