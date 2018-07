Credores da Odebrecht fazem consulta sobre bônus

Com a proximidade do vencimento dos R$ 500 milhões de bônus da Odebrecht Engenharia e Construção (OEC), no dia 25 de abril, alguns credores consultam advogados brasileiros para entender as chances dessa dívida não ser honrada e como se posicionar caso essa possibilidade se confirme. No mercado secundário de bônus no exterior, onde esses títulos emitidos por empresas são negociados diariamente, os preços têm embutido expectativa de cumprimento do compromisso.

Nem um nem outro

A empresa, por enquanto, não se movimentou para negociar com esses credores eventual extensão no pagamento, o que, na prática, também não oferece nenhuma sinalização. Até porque, normalmente, as companhias não avisam que darão um calote. Procurada, a Odebrecht informou que continua a concentrar esforços para honrar compromissos de curto e longo prazos.

Siga a @colunadobroad no Twitter