Credores da Oi podem negociar waiver para aumentar capital este ano

Para viabilizar o aumento de capital previsto no plano de recuperação judicial aprovado em 2017, os credores da Oi estariam dispostos a negociar um “waiver” (perdão) de uma das condições acertadas. Está previsto que, para concretizar o aumento de capital, as pendências com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) teriam de estar resolvidas. No entanto, os credores estariam dispostos a abrir mão de tal cláusula para se tornarem “donos” da companhia antes da virada de 2018. Do ponto de vista de alguns, não seria um mau negócio, já que muitos entraram na Oi quando os papéis da companhia valiam muito pouco. Procurada, a Oi não comentou

