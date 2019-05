A busca por seguro pessoal cresceu no primeiro trimestre deste ano. As contratações de seguros de vida, de acidentes pessoais, viagem, educacional, por exemplo, subiram 12,8% no período em relação ao mesmo intervalo do ano passado e atingiu R$ 9,97 bilhões em prêmios, segundo dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), que representa 68 seguradoras e entidades abertas de previdência complementar no País.