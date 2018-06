Cresce a troca de selos colecionáveis de supermercados

Colecionáveis quase tão disputados quanto as figurinhas do álbum da Copa, os selos adesivos distribuídos em ações promocionais de redes de supermercado estão caindo no gosto de consumidores. No Pão de Açúcar, mais de 50 milhões de selos foram trocados numa campanha que distribuía facas no ano passado e, este ano, cresceu 40% o número de clientes que aderiram, agora juntando selos para ganhar panelas.

Troca-troca

No Extra, já foram mais de 70 milhões de selos distribuídos nas lojas. Já no Carrefour, facas e refratários com a marca Masterchef ajudam na meta de levar para 9 milhões a base de clientes do programa de relacionamento da companhia. Embora o apelo das campanhas seja incentivar a fidelidade dos clientes, não tem sido difícil encontrar quem busque acelerar o esforço de coleção aceitando trocar adesivos do Pão de Açúcar pelos do Carrefour e vice-versa. Mais fácil e rápido do que achar a figurinha brilhante do Pelé. (Dayanne Sousa)

