Cresce número de conflitos de domínios solucionados fora da Justiça

O número de disputas relacionadas a nomes de domínio com solução fora dos tribunais brasileiros tem crescido nos últimos anos. Na esfera da Câmara de Soluções de Disputas Relativas a Nomes de Domínio, da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), por exemplo, foram recebidos 267 casos desde 2012, com 146 deles solucionados. Esse número é 41% superior aos resultados obtidos pela Câmara de Arbitragem da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) no mesmo período. O interesse pelas câmaras de arbitragem vem do menor custo e da agilidade nos processos. Na ABPI, as resoluções de conflitos têm durado, em média, 64 dias.