Cresce número de profissionais que acreditam em recolocação no mercado de trabalho

Cresceu a confiança dos profissionais qualificados com a possibilidade de recolocação no mercado, conforme estudo trimestral do Índice de Confiança Robert Half (ICRH). Na edição da pesquisa lançada em dezembro, 43% dos desempregados se dizem confiantes com a conquista de uma recolocação nos próximos seis meses. Na edição anterior, de agosto, o índice era de 30%. O estudo considera profissionais qualificados aqueles com 25 anos de idade ou mais e formação superior. (Dayanne Sousa)

