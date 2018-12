Cresce o uso do celular nas compras de fim de ano

Os consumidores têm preferido usar mais o telefone do que o desktop nas compras de fim de ano, indica levantamento da Rakuten Digital Commerce, que trabalha com mais de 1.200 lojas virtuais no Brasil. Nos primeiros 15 dias de dezembro, as vendas via mobile cresceram 82%, enquanto as feitas por desktop aumentaram apenas 4%. No ano passado, 22% das compras de Natal e Ano Novo foram realizadas por meio de dispositivos móveis, contra 78% em computadores e notebooks. Em 2018, os números passaram para 35% e 65%, respectivamente.

Intimidade

Para a Rakuten, o movimento acontece pela proximidade que o consumidor desenvolveu com o celular, bem como pelos investimentos das lojas virtuais em facilitar as compras por dispositivos móveis. A pesquisa mostrou ainda que as mulheres dominam o consumo via mobile, com uma fatia de participação de 68% das compras nesse tipo de dispositivo. Elas também têm gastado mais, com aumento de 74,31% em dezembro de 2018 em relação ao mesmo período de 2017. A maior parte desses consumidores têm até 30 anos (43%), seguidos pelos compradores na faixa de 40 anos e de 20 anos, ambos com 22% de participação. (Cristiane Barbieri)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +