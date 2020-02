Cresce pressão de acionistas sobre empresas com desmatamento da Amazônia

O avanço do desmatamento da Amazônia tem gerado um efeito colateral para as companhias brasileiras. Mais investidores têm procurado a direção de empresas com negócios florestais para esclarecer se as operações são, de fato, sustentáveis. A pressão se justifica porque ninguém quer ter suas aplicações financeiras associadas à agressão ao meio ambiente. Nos últimos meses, a Duratex, controlada pela Itaúsa e o Grupo Ligna, viu crescer o número de chamados de acionistas de Europa, Oriente Médio e Ásia pedindo reuniões e conferências exclusivas sobre o tema.

Desmate irresponsável. A Duratex planta suas próprias florestas para produção de painéis de madeira que abastecem a indústria moveleira e não atua na região amazônica. A companhia também faz parte do Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), que se preocupa com notícias que possam afugentar investidores. Meses atrás, a associação publicou uma carta aberta classificando o desmatamento na floresta como “ações irresponsáveis e que não representam a mentalidade de um mundo moderno conectado com a bioeconomia”.

