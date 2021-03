Cresce procura de crédito por pessoas com mais de 60 anos, aponta fintech

Os pedidos de crédito feitos por pessoas com mais de 60 anos cresceram no ano passado, de acordo com levantamento da Lendico, fintech especializada em empréstimo pessoal online. A alta foi de 6% na comparação com 2019.

Empreendedores. A percepção da fintech é que muitas pessoas nessa faixa etária ainda estão ativas em suas carreiras e passaram, inclusive, a empreender. Do total de financiamentos, 18% tiveram como justificativa a intenção de abrir um novo negócio.

Gastadores. As dificuldades provocadas pela pandemia,porém, ainda são os principais motivadores dos pedidos. Para 39% deles, o pagamento de dívidas foi a razão da procura por crédito pessoal. Já outros 15% solicitaram dinheiro para compra de mobília, reforma ou mudança.