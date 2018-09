Cresce uso de cartões presentes para serviços financeiros, mostra pesquisa

Coluna do Broadcast

A transformação do mercado de cartões pré-pagos para contas digitais tem refletido também nos vales-presentes. Os gift cards de fim de ano serão usados para serviços financeiros, segundo a Vale Presente, do segmento de incentivo e premiações no Brasil.

Contas. Os consumidores devem destinar 25% da quantia carregada nos cartões para pagamento de contas e transferência bancária em vez de usar o valor para as compras de Natal, segundo a Vale Presente. Hoje, 15% do montante nos cartões vão para serviços financeiros.

Corporativo. A Vale Presente também espera aumento de 80% em seu volume de vendas para o fim de ano com a demanda de empresas buscando opções para presentear seus colaboradores.

