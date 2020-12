Crescem estrangeiros interessados em certificados da Amazônia legal

Tem crescido o número de estrangeiros, principalmente norte-americanos e canadenses, interessados na certificação de carbono florestal na Amazônia Legal para comercialização de créditos de carbono. O escritório Vieira Rezende Advogados acaba de fazer assessoria para um grupo dos EUA para a comercialização dos títulos no mercado internacional e tem recebido consultas de outros interessados.

Checagem. O escritório foi responsável pela análise da regularidade imobiliária e ambiental dos imóveis que serviram de lastro para a emissão dos créditos, além da negociação dos contratos de cessão e compra e venda dos certificados. Ainda não é possível estimar os valores porque estão no processo de venda dos créditos.

Verde. A emissão de créditos de carbono só se dá em propriedades que estejam com a floresta preservada ou em regeneração (a totalidade estabelecida por lei, que é de 80%). A empresa desenvolveu uma metodologia própria baseada nos princípios do Verified Carbon Standards (VCS) – padrão internacional de certificação. A depender do estado de conservação, além do serviço de regularização da área, a companhia auxilia na elaboração do Programa de Recuperação de Área Degradada (PRAD), conforme disposto no Código Florestal, para que o terreno possa ser recuperado e receber a certificação para emissão de créditos de carbono.

