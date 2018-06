Crimes cibernéticos podem custar até US$ 8 tri para empresas em 5 anos

Os crimes cibernéticos podem causar prejuízos de até US$ 8 trilhões para empresas no mundo todo nos próximos cinco anos. Os cálculos constam do estudo Global Risks Report 2018, produzido pelo World Economic Forum (WEF), com o apoio da seguradora suíça Zurich. O montante equivale ao Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, França e Alemanha juntos.

Prevenir, prevenir

A saída para conter a escala dos custos é a adoção de medidas que incorporem o risco cibernético no dia a dia das organizações, segundo a corretora de seguros Aon. Para 2018, a consultoria prevê uma exposição ainda maior do mundo corporativo graças à convergência de três tendências: dependência crescente da tecnologia nas empresas; foco intensificado das agências reguladoras em proteger dados dos consumidores e o valor crescente de ativos intangíveis.

