Crimes, fraudes e cibersegurança cutam US$ 525 milhões para bancos

Os crimes financeiros, fraudes e custos de cibersegurança já representam uma despesa de US$ 525 milhões ao ano para os maiores bancos em todo o mundo, de acordo com um estudo da McKinsey. O número reflete majoritariamente custos considerados indiretos, os quais somam US$ 200 milhões, enquanto as receitas perdidas são de apenas US$ 50 milhões. Os custos indiretos envolvem transações declinadas ou falhas de autenticação, além de perda de reputação junto aos clientes. Com a remediação dos danos e penalidades regulatórias, os bancos gastam outros US$ 150 milhões.