Criptomoeda Amacoin, com lastro em florestas, será apresentada na bolsa de NY

No momento em que a Amazônia está nos holofotes em todo o mundo, a Empresa Brasileira de Conservação de Florestas (EBCF) lança, na próxima semana, a criptomoeda AMAcoin. Para isso, os executivos Leonardo Barrionuevo, presidente, e Nilton Constantino, responsável pela área de finanças, irão à bolsa de Nova York, para apresentar a novidade. Batizada de “The Amazonians Green Coin”, essa é a primeira green coin regulamentada do mundo e não necessita, ainda, de mineração. O cronograma prevê a pré-venda em dezembro e distribuição a partir de fevereiro do ano que vem. A ideia por trás da criptomoeda é ser um meio de pagamento de serviços ambientais, com o objetivo de suportar a preservação da floresta tropical.

Passo a passo. A EBCF atua em projetos econômicos sustentáveis na Amazônia há dez anos. A captação mais recente ocorreu nesta semana, quando o grupo conseguiu fechar um contrato de parceria para captação de US$ 120 milhões com a 3 Capital Partners para o Brasil e América do Sul, e para a Europa, com a suíça Whinch Capital. A fase 2 de captação está prevista para o primeiro semestre de 2020, e envolverá cerca de US$ 340 milhões nas bolsas de criptomoedas, ou seja, as “exchanges”. A primeira parceria com uma exchange, a Latoken, acaba de ser assinada.

