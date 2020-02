A BRZ, uma criptomoeda com paridade na moeda brasileira, que começou a ser negociada ano passado, prevê que o volume de movimentação diária do ativo chegue a US$ 1 milhão. Desde seu lançamento, em julho, girou US$ 55 milhões no mercado brasileiro. A BRZ foi lançada pela Transfero Swiss, brasileira, mas com base na Suíça.

