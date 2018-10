Crise amplia demanda de empresas por consultorias

Coluna do Broadcast

A crise econômica e a instabilidade do mercado no Brasil neste ano têm elevado a procura das empresas por apoio de consultorias. A Peers Consulting, focada em gestão, por exemplo, espera avanço de 80% de seu faturamento em 2018, depois de alcançar R$ 9,4 milhões no ano passado.

Diante da percepção de que dificuldades ainda devem ser enfrentadas no ano que vem, uma das demandas das empresas tem sido por projetos de planejamento financeiro, por meio do modelo “Orçamento Base Zero”.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.