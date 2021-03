Crise da Greensill deixa estreia no Brasil em compasso de espera

O colapso da fintech britânica Greensill na Europa atravessou os planos da empresa de colocar os pés no Brasil. Em dezembro passado, a financiadora de cadeias de suprimento fez a primeira contratação local: Samuel Canineu (ex-ING), encarregado de montar e chefiar a filial. Agora, o projeto está em compasso de espera por novidades da matriz, com expectativa de definição na próxima semana. Investida de um fundo do SoftBank, a Greensill tenta vender parte dos ativos e caminha para pedir proteção contra insolvência no Reino Unido.

Abriu a porta. No ano passado, a Greensill comprou a fintech Omni, da Colômbia, para aumentar a presença na América Latina. A corrida por caixa desencadeada pela pandemia foi vista como uma oportunidade de atrair clientes na região, inclusive no Brasil, que era peça fundamental do plano.

Crise. A Greensill teve o acesso a liquidez restrito depois que seguradoras se recusaram a renovar os contratos que protegiam os empréstimos que fazia, vendo alto risco nas operações. Procurada, a fintech afirma que entrou em acordo com uma instituição financeira para vender “grandes partes” de seu negócio, mas não cita a operação brasileira.

