Cristiana Pereira, ex-diretora Comercial e de Desenvolvimento de Empresas da B3, que deixou a companhia no final do ano passado, acaba de abrir uma consultoria, focada em sua expertise: governança corporativa. Junto com ela na empreitada, outras duas ex-Bolsa: Adriana Sanches e Edna Holanda. Com as iniciais dos nomes, a consultoria foi batizada de ACE Governance.

