Cristina Betts assume rede de shoppings Iguatemi com desafio de buscar novas vias de expansão

A executiva Cristina Betts assumiu ontem o cargo de presidente da Iguatemi, maior rede de shoppings para consumidores de alta renda do País. A cadeira tradicionalmente foi ocupada por um membro da maior sócia do negócio, a família Jereissati. Desde 2005, a liderança estava nas mãos de Carlos Jereissati Filho, responsável por conduzir a empresa na oferta inicial de ações em Bolsa e na inauguração de mais de oito shoppings desde então.

A nova presidente da Iguatemi será responsável por analisar novas vias de crescimento em um setor que tem pouco espaço para inaugurações de empreendimentos, já que a maioria das grandes cidades já têm shoppings consolidados. Portanto, o crescimento daqui para frente deverá passar por potenciais aquisições de ativos. Outra via de expansão está nos canais digitais, especialmente o marketplace Iguatemi 365, que vem despontando como principal site de compras de artigos de luxo no Brasil – e atraindo atenção de investidores.

Betts vinha atuando como copresidente desde outubro. Ela chegou à Iguatemi em 2008. Ao longo de 13 anos, foi responsável pelas áreas de finanças e relações com investidores. Além disso, Betts também é membro do conselho de administração da B3, do comitê de finanças da Votorantim Cimentos e do conselho fiscal da Rumo.

A substituição da presidência faz parte da reorganização do grupo anunciada no ano passado, quando a Iguatemi foi fundida à empresa da família controladora, a Jereissati Participações. A fusão teve como objetivo ampliar a liquidez dos papéis negociados na Bolsa e, principalmente, abrir caminho para uma futura emissão de ações e captação de novos recursos junto a investidores.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 03/01, às 19h01.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter