Cruzeiro do Sul Educacional negocia empréstimo de US$ 75 mi com IFC

O grupo Cruzeiro do Sul Educacional negocia empréstimo de US$ 75 milhões com o Instituto Internacional de Finanças (IFC), braço financeiro do Banco Mundial. O plano da empresa é usar os recursos para financiar investimentos e aquisições de faculdades pelos próximos três anos.

De A a Z. O grupo é um dos maiores do Brasil em educação e tem cerca de 240 mil estudantes matriculados, desde o ensino primário até o superior, operando em locais como São Paulo, Paraíba e Brasília. Neste ano, a companhia comprou da gestora de private equity Advent duas faculdades no Rio Grande do Sul.

Quase IPO. Nos últimos anos, a Cruzeiro do Sul foi cotada para uma abertura de capital no Brasil. A listagem de ações era uma forma de dar saída ao fundo que, até o ano passado, era acionista da empresa, o Actis. O desinvestimento acabou ocorrendo, no entanto, com venda de sua fatia para o fundo soberano de Cingapura, o GIC.