CSN anuncia aumento de 12,25% para o preço do aço

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) acaba de anunciar aumento de 12,25% para os preços do aço laminado para a rede de distribuição. Para o material zincado, o reajuste será de 10,75%. Ambos serão implementados a partir do dia 27 deste mês. O aumento vem na esteira da desvalorização do real, trajetória dos preços das matérias-primas e um diferencial de valor favorável em relação ao material importado. Procurada, a CSN não comentou.

