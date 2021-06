CSN espera negociação com fundo Farallon para definir IPO da área de cimentos

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), do empresário Benjamin Steinbruch, espera o desfecho das negociações com o fundo Farallon para a aquisição da Cimentos Elizabeth, antes de dar continuidade à oferta inicial de ações (IPO, pela sigla em inglês) de sua unidade de cimentos. O negócio deve ser concluído nos próximos dias. Mesmo que a avaliação da cimenteira não mude com o negócio, a expectativa é de que as conversas com investidores para a abertura de capital sejam ainda mais positivas, com o viés de crescimento da companhia.

Até aqui os bancos que estruturam a oferta já fizeram reuniões iniciais com potenciais investidores. As conversas têm girado em torno da tese de crescimento e projeções, mas o preço não entrou na pauta. A ideia é que o IPO movimente cerca de R$ 2,5 bilhões. O valor da ação na oferta inicial deve ser conhecido na segunda semana de julho. Procurada, a CSN não comentou.

