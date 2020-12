CSU cresce 16% em receita com solução para home office de telemarketing

A CSU, empresa de serviços de Experiência do Consumidor, registrou crescimento na receita líquida de 16,5% no terceiro trimestre, ante o mesmo período do ano anterior. A alta foi motivada por soluções que ajudaram as empresas a aderir ao home office.

Teletrabalho. A ferramenta que puxou o crescimento de receita foi a CSU.Contact, que tem entre suas funções a distribuição de chamadas de empresas de telemarketing para as casas dos atendentes e mede seus desempenhos.

Mais… Segundo o diretor executivo da CSU.Contact, Daniel Moretto, o desempenho desses trabalhadores tem sido até 10% superior ao comparado com as operações presenciais.

Produtivo. Foram 23 clientes da CSU que aderiram a essa ferramenta, sendo que mais de 65% do time de atendimento aderiu à solução, com redução de 43% nas faltas da equipe e de 65% na rotatividade dos funcionários. Para 2021, a CSU deve priorizar soluções para os serviços de cobrança.

Contato: coluna.broadcast@estadao.com