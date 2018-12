Cubo, do Itaú, fecha parceria com a americana Salesforce

O Cubo, braço de empreendedorismo tecnológico do Itaú Unibanco em parceria com a Redpoint Eventures , selou parceria com a multinacional americana Salesforce . Especializada em gestão de relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês), a empresa passa a integrar o time de parceiros do hub e traz para as startups do projeto suas expertise e cultura desenvolvidas no Vale do Silício.

Cresceu

Inaugurado em agosto último, o novo Cubo contempla 1.250 residentes de diferentes segmentos, além de mais de 230 startups . Sua capacidade é quatro vezes maior que a do espaço anterior, lançado em 2015.

