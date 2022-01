Cubo, iniciativa de inovação do Itaú, ganha ‘filhote’ voltado à mobilidade

O Cubo, iniciativa do Itaú Unibanco de fomento a inovação e empreendedorismo, vai lançar um “filhote” dedicado à mobilidade urbana. O Smart Mobility já nasce com a parceria de quatro marcas do conglomerado – os serviços de compartilhamento Bike Itaú e vec Itaú (de veículos elétricos), a loja virtual de automóveis iCarros e a ConectCar, empresa da qual o Itaú é sócio com a Porto Seguro. Também apoiarão a iniciativa a Stellantis, dona da Fiat e da Peugeot, e a operadora de telefonia TIM.

A ideia de criar um ambiente voltado à mobilidade urbana surgiu da percepção de que há espaço para inovação no segmento, o suficiente para um Cubo dedicado exclusivamente a ele. Stellantis e TIM já eram parceiras do Cubo e buscarão ideias relacionadas ao futuro da mobilidade e ao 5G, que começa a ser implementado no País.

O Itaú acredita que no futuro a compra de carros e o uso compartilhado conviverão lado a lado no Brasil, e quer ser forte em ambos. Neste ano, o banco pretende expandir o vec, seu serviço de compartilhamento de carros elétricos, com a abertura de uma estação na sede física do Cubo, na Vila Olímpia, e em outros locais da capital paulista.

O banco não enxerga riscos de uma canibalização do financiamento de automóveis pelas novas iniciativas. Rodnei Bernardino de Souza, diretor do Itaú, pondera que ainda há muitos brasileiros sem carro, e que a frota do País tem uma idade avançada, ou seja, pode ser renovada. Mas que isso não muda o fato de que muitos consumidores vão preferir compartilhar a comprar.

Os parceiros veem o potencial de explorar, por exemplo, os dados gerados pela ConectCar junto com startups para criar novos produtos e soluções. Segundo Pedro Prates, co-head do Cubo, haverá chamadas para empresas inovadoras do setor, mas a prática de receber semanalmente startups para uma “peneira” será replicada na nova iniciativa.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 19/01/22, às 14h46.

