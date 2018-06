Cubo Itaú firma parceria com montadora francesa Groupe PSA

O Cubo Itaú, espaço de fomento ao empreendedorismo tecnológico do Itaú Unibanco junto à Redpoint eventures, acaba de firmar parceria com Business Lab, da montadora francesa Groupe PSA, dona das marcas de veículos Peugeot e Citroën. A parceria, além de aproximar a empresa francesa do ecossistema de startups fomentadas pelo Cubo, prevê a criação de possibilidades de negócios para as startups presentes no laboratório do Itaú Unibanco.

Quadruplicando

Atualmente, o Cubo Itaú tem capacidade para 55 startups distribuídas em quatro andares de um pequeno edifício na capital paulista. Mas, já a partir do segundo semestre, o espaço será quadruplicado, assim como a capacidade de absorção e conexão das startups.

