Curso de detetive está entre apostas da Uninter frente concorrência no EAD

O ânimo do setor de ensino privado com a educação a distância abre espaço para cursos diferentes. A Uninter, um dos maiores grupos no EAD brasileiro, começa em fevereiro as aulas de cursos de Tecnólogo em Investigação Profissional, Habilitação para Detetive Particular e Tecnólogo em Gestão de Cidades Inteligentes. Lançar novos cursos é uma das estratégias da empresa num cenário em que chove concorrência no setor, após flexibilização regulatória. Ao todo, serão 18 cursos lançados pela Uninter no primeiro semestre de 2018. (Dayanne Sousa)

