O Custômetro dos Planos de Saúde, indicador que mede os custos da saúde privada no País, vai atingir, às 19 horas desta sexta-feira, 3, a marca dos R$ 100 bilhões. Mesmo com 166 mil beneficiários a menos do que no mesmo período do ano passado, o patamar neste exercício será atingido 18 dias mais cedo do que em 2017. O Custômetro é uma iniciativa da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge).