CVM abre processo sobre divulgação de dados da Via Varejo no Twitter

O xerife do mercado de capitais brasileiro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), abriu hoje um processo de análise de informações sobre o compartilhamento de dados operacionais da Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, pelo Twitter, em dia de vencimentos de opções na B3. Aberto pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP), poderá, se identificar falhas de comunicação, levar a um processo sancionador, que implicaria em penalidade à empresa.

Motivo de muito burburinho no mercado ao longo do dia, a Via Varejo, em sua conta oficial do Twitter, divulgou dados de aumento de vendas online de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Na sequência de tuítes, o grupo anunciava 2.500% de alta nas vendas online de games e câmeras, 1.900% nos televisores e 1.500% em equipamentos de som. Os dados seriam de maio e junho de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. Depois de chamar a atenção, a empresa apagou as informações no início da tarde.

Informações só podem ser divulgadas em redes sociais após divulgações oficiais

As regras para divulgação de informações nas redes sociais são as mesmas para qualquer comunicado que envolva fatos relevantes, segundo a CVM. A ordem é que só sejam veiculadas nas plataformas informações deste tipo após ou simultaneamente à divulgação oficiais, como um fato relevante. Os dados citados na postagem, porém, ainda não constavam em nenhum comunicado ao mercado da empresa.

A divulgação na rede social teria acontecido em razão de a empresa considerar que os dados eram públicos, já que haviam sido informados a veículos de imprensa, a título de demonstrar novas tendências de consumo. Os porcentuais, porém, ainda não haviam sido divulgados. Procurada, a empresa não se manifestou.

