CVM pode desbloquear cotas de Fundo Mérito na semana que vem

O bloqueio das negociações das cotas do Fundo de Investimento Imobiliários (FII) Mérito Desenvolvimento Imobiliário tem chance de ser revogado na terça-feira da semana que vem, dia 18, quando se reúne o colegiado do regulador, a CVM.

Tal decisão dependerá, contudo, da análise das informações que a Planner Corretora de Valores, administradora do fundo, deve divulgar hoje, com ajustes no valor patrimonial do Mérito feitos à pedido da autarquia. Mesmo sem que o novo cálculo tenha sido auditado, a perspectiva é de que o colegiado vote por uma eventual retomada dos negócios com as cotas do fundo na B3, caso atenda às metodologias do regulador.

Boa notícia. A suspensão da interrupção dos negócios, que já tem quase dois meses, deve ser uma boa notícia para os cerca de 8 mil cotistas do fundo. A intervenção do regulador do mercado de capitais aconteceu após investigações feitas por mais de um ano e na esteira da mais recente rodada de captação, na qual a taxa de ingresso mais que dobrou em relação às emissões anteriores, para 20%. Procurados, a Planner, o Fundo Mérito e a CVM não comentaram.

