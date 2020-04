Cyrela Comercial Properties aposta em drive-thru para shoppings da rede

A Cyrela Comercial Properties (CCP) está adotando um modelo de drive-thru para seus shopping centers na tentativa de sustentar uma parte das vendas, uma vez que os estabelecimentos foram fechados para o público devido à pandemia de coronavírus (Covid-19). Funciona assim: o cliente faz a compra pelos canais digitais do grupo, agenda a retirada e vai ao shopping, onde recebe a mercadoria sem sair do carro.

Onde vai rolar. Na Grande São Paulo, o sistema estará em operação no Grand Plaza Shopping, Shopping Cidade São Paulo, Shopping D e Tietê Plaza Shopping. No Rio de Janeiro, no Shopping Metropolitano Barra. E, em Goiânia, no Shopping Cerrado. O sistema está aberto a todos os lojistas da rede CCP, inclusive os que já vendem produtos pelo marketplace ON Stores e por delivery.