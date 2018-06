Cyrela lançará complexos médicos em SP para diversificar portfólio

Coluna do Broadcast

A Cyrela lançará neste ano dois empreendimentos na área da saúde, diversificando o seu portfólio de produtos imobiliários, tradicionalmente voltados para o segmento residencial. Batizados de Medplex, os edifícios serão comercializados em Campinas (a partir de março) e em São Paulo (no segundo semestre), com um valor geral de vendas de R$ 280 milhões, ao todo.

Vendas cirúrgicas. Após identificar uma forte demanda no setor, a Cyrela vê potencial para tornar os complexos de saúde um negócio recorrente, uma vez que a velocidade de vendas tem se mostrado maior que a dos demais empreendimentos. No passado recente, a incorporadora lançou cinco projetos do mesmo tipo. Em Porto Alegre, os consultórios foram 100% vendidos em um mês, enquanto em Curitiba e Belo Horizonte, foram 90% em menos de um ano. Em 2017, a velocidade de vendas geral da empresa foi de 34%.

Público-alvo. A Cyrela mira desde profissionais autônomos, como médicos e até grandes empresas, como clínicas e laboratórios. Hoje, a grande maioria desse público ocupa salas comerciais adaptadas ou lojas de rua. Por sua vez, os Medplex terão consultórios e áreas comuns com infraestrutura específica, que atende normas técnicas da Anvisa. Em Campinas, o edifício terá 200 consultórios, além de laboratório de coleta de exames e um “day hospital” – área preparada para atender cirurgias que não necessitam de internação. (Circe Bonatelli)

