Cyrela vai investir R$ 1 bi em imóveis comerciais

Após reforçar o caixa com a oferta de ações na bolsa neste mês, a Cyrela Commercial Properties (CCP), do empresário Elie Horn, se prepara para fechar negócios e ampliar o portfólio. A ordem para a direção da empresa é de investir R$ 1 bilhão em imóveis comerciais em 2020. O primeiro passo começa pela construção de um galpão logístico de 120 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) na vizinhança da Rodovia Presidente Dutra, um dos eixos de maior demanda por centros de distribuição de mercadorias no País. O projeto marcará a volta da CCP ao setor de galpões, no qual não atuava desde a venda dessa área para a Prologis, em 2017. Além disso, a Cyrela pretende comprar prédios corporativos na capital paulista.

A CCP também pode avaliar a compra de shopping centers, embora essa classe de empreendimentos não seja a prioridade no momento. A empresa já é sócia de seis unidades, como o Tietê Plaza, o Shopping D e o Cidade São Paulo.

Os valores dos novos contratos de aluguel de prédios corporativos no terceiro trimestre foram 15,6% superiores do que há um ano, o que indica reaquecimento do setor, dada a aprovação da reforma da previdência e a recuperação da economia, ainda que lenta.