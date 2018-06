Dado do Banco Central provoca alta nas buscas sobre PIB no Google

A divulgação na manhã de ontem, dia 16, do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), mostrando números piores que o previsto em março na pesquisa do Projeções Broadcast e contração no acumulado do primeiro trimestre, estimulou as buscas no Google sobre o assunto.

O que é?

Em 24 horas, até o meio da tarde, referências sobre o termo “prévia do PIB” dispararam em 5.000% no Google. O que é PIB, como é calculado e para o que serve foram as principais perguntas feitas ao “buscador” ontem, dia 16.

Deu ruim

O índice IBC-Br registrou baixa de 0,13% nos três primeiros meses do ano na comparação com o mesmo período do ano passado, levando alguns economistas a rever para baixo as projeções de crescimento para esse ano. O índice é calculado pelo Banco Central e antecede à divulgação do PIB pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), este utilizado como principal referência sobre o desempenho do País.

Siga a @colunadobroad no Twitter