Dados lideram consumo da startup Veek de telefonia digital

Recargas de dados responderam por 92,3%, em média, do consumo feito em 2018 pelos usuários da Veek, startup de telefonia digital, o que reforça a tese de que as ligações por voz estão caindo em desuso. Contribui o fato de que as novas gerações incorporaram, ao seu dia a dia, o consumo via celular, seja para transporte, alimentação ou entretenimento. Para a Veek, muitos clientes não se deram conta de que estão em um plano de telefonia errado, em que o pacote de minutos para falar supera em muito o verdadeiro uso.

