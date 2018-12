Daniel Facó torna-se sócio do Trench Rossi Watanabe

O advogado Daniel Facó chega ao escritório Trench Rossi Watanabe para assumir a liderança da área transacional. Ele será responsável por conduzir operações de alta complexidade, especialmente no mercado de capitais, bem como liderar os grupos de prática societária e fusões e aquisições. Está a seu cargo ainda promover a expansão de novos negócios e reforçar o relacionamento com clientes.

Renome

Com mais de 20 anos de experiência, Facó era sócio do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Entre 2007 e 2014, atuou como sócio na prática de corporate finance do Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. Foi ainda associado internacional do escritório Jones Day, em Nova York. É frequentemente indicado como um dos principais advogados do Brasil pelos diretórios jurídicos Chambers and Partners. (Cristiane Barbieri)

