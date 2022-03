Daniel Sonder, CFO da B3, rumo à Bolsa de Hong Kong

O CFO da B3, Daniel Sonder, está a caminho da bolsa de valores de Hong Kong, na qual assumirá o cargo de diretor e corresponsável pelo desenvolvimento de negócios emergentes. Em Hong Kong, Sonder ficará a cargo de negócios que estão em evidência em todo o mundo, como mercado de carbono, produtos ESG (ligados a boas práticas de meio ambiente, sociais e de governança, da sigla em inglês), ativos digitais e tokenização e data & Analytics.

Ele ficou quase uma década na B3 e vinha da diretoria executiva da ex-BM&FBovespa. A decisão da saída da Bolsa brasileira foi ancorada por um projeto familiar de morar no exterior. O anúncio de sua saída ao mercado foi feito na noite de ontem. André Milanez, atual diretor financeiro, assumirá sua cadeira.

Sonder, que veio do Credit Suisse, assumiu a chefia financeira da bolsa brasileira em 2013 e era um dos últimos nomes do alto escalão da antiga BM&FBovespa na cúpula da B3, fruto da fusão com a Cetip. Sonder trabalhou ativamente no projeto de união das duas empresas e vinha ganhando espaço em outras áreas corporativas. Mais recentemente se debruçou nas últimas aquisições da empresa, como a Neoway.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 08/03/22, às 15h14.

