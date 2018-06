De olho em 1 milhão de visitantes, GetNet se une ao Beach Park

Seguindo com a estratégia de crescer em nichos de mercado, a GetNet, adquirente do Santander Brasil, selou uma parceria com o parque aquático Beach Park. No radar da empresa, que no ano passado viu seu faturamento crescer mais de 30%, está o público que visita o local. Em 2017, o parque alcançou, pela primeira vez, a marca de um milhão de visitantes. O foco é atraí-los com uma proposta que envolve meio de pagamento e interação tecnológica.

