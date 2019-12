De olho em 300 mil vendedoras, Cielo e Next fazem parceria com Jequiti

A Cielo e o Next, banco digital do Bradesco, se aliaram à marca de cosméticos Jequiti, de olho em um potencial de 300 mil consultoras. O plano é muni-las de contas e, respectivamente, maquininhas de cartão para venderem os produtos da empresa. As consultoras Jequiti que abrirem uma conta no Next poderão solicitar uma maquininha gratuita da Cielo.

Na mira

O anúncio da parceria teve foco nas consultoras, o que já resultou em uma quantidade consistente de pedidos de aberturas de conta no Next. O casamento de Cielo e Next com a Jequiti foi divulgado durante o programa Roda a Roda Jequiti, apresentado pela Rebeca Abravanel.

Nada se cria

O movimento de Cielo e Next se assemelha ao do Santander e sua empresa de maquininhas, a Getnet, junto à empresa de cosmético Natura, que neste ano comprou a multinacional Avon. Faz parte ainda de uma ofensiva do mercado de pagamentos frente aos pequenos empreendedores.

