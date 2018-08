De olho em alto custo de planos, Ticket lança “vale saúde”

O aumento do custo dos planos de saúde para as empresas virou argumento para o surgimento de um novo mercado. No ano em que se espera um reajuste de 19% em média nos planos empresariais, está sendo lançado uma espécie de “vale saúde”. A Ticket, conhecida pelos cartões de alimentação e refeição, lança o benefício saúde nesta quinta-feira. Um cartão digital pré-pago pela empresa pode ser usado por funcionários em consultórios médicos, clínicas, laboratórios ou farmácias. A ideia é que o cartão substitua os planos de saúde mais completos e, assim, as empresas possam reduzir custos ao oferecer apenas um plano de saúde hospitalar.