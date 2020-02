De olho em IPOs de empresas médias, ABC Brasil entra na oferta de R$ 1 bi da BBM

Foto: Gabriela Biló/Estadão

Por Fernanda Guimarães

Alguns meses depois de lançar uma plataforma para atrair empresas com faturamento anual a partir de R$ 250 milhões que buscam fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), o banco ABC Brasil emplacou seu primeiro negócio e entrou na oferta da BBM Logística, de transportes rodoviários e controlada pela Stratus Investimentos.

Do mesmo bolo. O sindicato do IPO da BBM é liderado pelo BTG Pactual e formado, ainda, por Itaú BBA, Santander Brasil, além do ABC Brasil. Vale lembrar que para cavar espaço entre os bancos de investimento na briga por ofertas de ações, o banco fechou parceria com a casa independente Eleven Financial, como braço de research (análise financeira de empresas) dentro do sindicato das operações.

Ponte. A BBM Logística já é listada no Bovespa Mais, segmento de acesso da bolsa, desde o ano passado, mas não possui papéis negociados. A Stratus possui outras empresas investidas que estão na prateleira do Bovespa Mais, como a Cinecystem e Maestro.

De porte. Apesar de ser uma empresa média, a oferta da BBM será da ordem de R$ 1 bilhão. A operação será primária e secundária. Dos recursos que irão ao caixa, conforme o prospecto, a empresa pretende usá-los em crescimento orgânico e potenciais aquisições. A BBM também quer reforçar seus investimentos em tecnologia, capital de giro e pagar dívidas.

