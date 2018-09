De olho em nichos de mercado, GetNet, do Santander, aposta em advogados

Coluna do Broadcast

Dando sequência à sua estratégia de explorar mercados desassistidos pelo setor de cartões, a adquirente GetNet, do Santander Brasil, aposta agora nos escritórios de advocacia. Para elevar as transações em suas maquininhas junto a esse público, firmou uma parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP).

Assim, os associados poderão receber os honorários advocatícios por meio de cartões de crédito e débito. O acordo foi oficializado após autorização da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP).

