De olho em popularização, B3 transmite ao vivo IPO da Vivara

De olho no processo de popularização do investimento do brasileiro em ações, a B3 transmitiu ao vivo, em suas redes sociais, a cerimônia de comemoração da estreia da rede de joalheria Vivara na bolsa. Hoje, a B3 tem 1,4 milhão de pessoas físicas que investem em ações.

Efeito selic. O ritmo de chegada de novos investidores deve fazer com que a Bolsa encerre o ano com o dobro do que começou 2019, quando o número era de aproximadamente 800 mil. No IPO da Vivara, uma fatia de 13% veio do varejo.