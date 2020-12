De olho em vacinas, empresa de logística sobra sua capacidade refrigerada

Foto: Diego Filipe Mattos Camargos/Divulgação

Responsável pela logística de 2 milhões de testes de covid-19 e de vacinas contra meningite C, a Tora Soluções Integradas pretende dobrar a capacidade de armazenamento refrigerado em Betim (MG). O objetivo é atender à demanda e agilizar o transporte das vacinas contra o coronavírus na região Sudeste.

Friozinho. Com faturamento anual de R$ 750 milhões, 61 filiais em 12 Estados e quatro no exterior (duas na Argentina, uma no Chile e uma no Uruguai), a Tora vai investir R$ 10 milhões nessa adaptação. Com a expansão, terá capacidade de armazenar cerca de 7 milhões de doses de vacinas por remessa recebida do exterior.

Outra infra. Além do espaço físico refrigerado, a empresa também está se estruturando para receber em maior escala a carga importada em aeroporto, fazer o transporte com DTA (Declaração de Trânsito Aduaneiro) e o acompanhamento do armazenamento com profissionais para a manutenção da qualidade dos produtos e sistemas de monitoramento.

