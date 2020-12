De olho em ‘velhinhos’, Agibank que chegar perto de mil lojas em 2022

Apesar de ser um banco digital, o gaúcho Agibank, pretende chegar a perto de 1 mil lojas físicas em 2022, para conquistar um público mais maduro, com idade acima de 50 anos. Depois de encerrar 2020 com 700 lojas, o número de espaços físicos deve saltar para 800 no ano que vem e chegar aos 960 em 2022. A estratégia é assessorar os “velhinhos” nas lojas e aumentar o volume de transações feitas pelos canais digitais feitas por esse público dos atuais 40% para 60%.

